Минюст включил «Храм Сатаны»* в список нежелательных организаций

Минюст РФ обновил реестр нежелательных организаций, добавив в него The Satanic Temple («Сатанинский храм», «Храм Сатаны»). Об этом говорится на сайте ведомства 20 декабря.
Отмечается, что в список он был включен 19 декабря.
Ранее в пятницу Минюст обновил список иноагентов. В него были внесены журналистка Ивлева**, адвокат Полозов**, блогер Белокиев**.
* Внесены Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций
** Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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