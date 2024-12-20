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Общество Журналистка Ивлева*, адвокат Полозов*, блогер Белокиев*. Минюст пополнил реестр иноагентов новыми именами

Журналистка Ивлева*, адвокат Полозов*, блогер Белокиев*. Минюст пополнил реестр иноагентов новыми именами

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9 комментариев

Министерство юстиции России 20 декабря пополнило список иностранных агентов. В него вошли два блогера, журналистка, адвокат и проект для студентов.

Так, новым агентом стал блогер из Ингушетии Ислам Белокиев*. Он распространял ложную информацию о решениях российской власти и армии и участвовал в антироссийских акциях, говорится на сайте Минюста. Белокиев ведет оппозиционный YouTube-канал. За это же в список иноагентов вошел блогер Хасан Узаров*.

Журналистку Викторию Ивлеву* внесли в список за призывы поддерживать армию Украины, а также за антироссийскую позицию. «Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации», — поясняет Минюст. 

Также в пятничный список иноагентов попал адвокат Николай Полозов*, ранее защищавший в суде участниц группы Pussy Riot. По данным Минюста, он является представителем нежелательной в России организации. Полозов живет за границей, призывал поддерживать Украину и распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике». 

Кроме того, иноагентом стал проект «Лаборатория университетской прозрачности»*. Он попал в список за сотрудничество с другими иноагентами, участие организаторов в нежелательной организации, а также за распространение ложной информации о решениях российской власти. На сайте проекта указано, что лаборатория занимается антикоррупционной деятельностью в вузах. Там студентов учат проводить собственные расследования, чтобы затем выпускать их материалы в СМИ. 

На прошлой неделе в реестр были включены художница и писатель Екатерина Марголис*, художник и акционист Анатолий Осмоловский* и писатель Игорь Поночевный*.

*Внесены Минюстом в список иноагентов

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Комментарии
9
282908329
24 минуты
А где "достоверная информация о действиях власти" ? К примеру, давно нам что-то не сообщают о том, сколько россиян, погибло на Украине.
забыл все
25 минут
список лучших людей пополняется?))
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