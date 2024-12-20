Россия и Украина обменялись рождественскими посылками для военнопленных. Об этом 20 декабря сообщается в телеграм-канале уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«По 1 500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, письма от их родных и близких передали уполномоченные по правам человека России и Украины на территории Белоруссии», — говорится в сообщении.