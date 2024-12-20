Россия и Украина обменялись рождественскими посылками для военнопленных. Об этом 20 декабря сообщается в телеграм-канале уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
«По 1 500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, письма от их родных и близких передали уполномоченные по правам человека России и Украины на территории Белоруссии», — говорится в сообщении.
Совместная гуманитарная акция осуществилась при взаимодействии нескольких российских ведомств: Администрации президента, Минобороны, ФСИН, ФСБ, МИД и Международного Комитета Красного Креста.
Помимо этого, стороны обсудили списки военнопленных и без вести пропавших, а также дальнейшее гуманитарное взаимодействие.
Ранее сегодня стало известно, что Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих.
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