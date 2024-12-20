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Общество Россия и Украина обменялись рождественскими посылками для военнопленных

Россия и Украина обменялись рождественскими посылками для военнопленных

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3 комментария

Россия и Украина обменялись рождественскими посылками для военнопленных. Об этом 20 декабря сообщается в телеграм-канале уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«По 1 500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, письма от их родных и близких передали уполномоченные по правам человека России и Украины на территории Белоруссии», — говорится в сообщении.

Совместная гуманитарная акция осуществилась при взаимодействии нескольких российских ведомств: Администрации президента, Минобороны, ФСИН, ФСБ, МИД и Международного Комитета Красного Креста.

Помимо этого, стороны обсудили списки военнопленных и без вести пропавших, а также дальнейшее гуманитарное взаимодействие.

Ранее сегодня стало известно, что Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих.

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Комментарии
3
Илья_Саныч
1 час
Ну хоть какой-то позитив к вечеру! А так вообще - менять всех на всех и точка.
Wiring
12 минут
Обмен телами - тот ещё подарок..
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