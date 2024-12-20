В Петербурге суд огласил приговор метростроевцу, чьи действия привели к гибели рабочего от вагонетки

Из материалов дела следует, что Долонкин договорился с другим проходчиком 4 разряда и пустил его на электровоз «К-10». Работая на строительном объекте и проезжая скважину, фигурант превысил скорость движения состава, что привело к тому, что его знакомый не удержался и упал с электровоза. Следом произошел сход вагонетки, которая была прикреплена к поезду. Она придавила мужчину, от чего тот погиб.