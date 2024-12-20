В Петербурге суд огласил приговор метростроевцу, чьи действия привели к гибели рабочего от вагонетки

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор проходчику 4 разряда и машинисту электровоза Алексею Долонкину, признав его виновным в нарушении правил безопасности при строительных работах. Метростроевцу дали два года условно, пишет 20 декабря объединенная пресс-служба судов.
Из материалов дела следует, что Долонкин договорился с другим проходчиком 4 разряда и пустил его на электровоз «К-10». Работая на строительном объекте и проезжая скважину, фигурант превысил скорость движения состава, что привело к тому, что его знакомый не удержался и упал с электровоза. Следом произошел сход вагонетки, которая была прикреплена к поезду. Она придавила мужчину, от чего тот погиб.
Долонкин вину признал. Кроме условного, суд дал ему два года испытательного срока и на год и 8 месяцев запретил управлять электровозом.
«Фонтанка» в июне 2024 года рассказывала, что ЧП произошло в Кировском районе Петербурга на улице Кронштадтской.
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