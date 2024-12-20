Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 84%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Посадила на капот на оживленном переходе. ДТП с пешеходом на Ветеранов попало на видео

Посадила на капот на оживленном переходе. ДТП с пешеходом на Ветеранов попало на видео

1 280
4 комментария
Источник:

Наезд на старшеклассницу в Кировском районе Петербурга попал в объектив камеры наблюдения. Обе участницы ДТП двигались на свой зеленый.

ДТП случилось около 15:40 19 декабря на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Как сообщали 20 декабря в петербургском главке, 39-летняя женщина на Skoda Octavia повернула налево на зеленый сигнал светофора. На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что по пешеходному переходу в это время шли люди. Им тоже горел зеленый.

Основная толпа успела пересечь дорогу, когда на переход вышла 17-летняя школьница. Получив удар в ногу, девушка сначала упала на капот «Шкоды», а затем слетела с него на асфальт. Когда водитель вышла из машины, пострадавшая уже поднялась самостоятельно. Сообщалось, что школьницу госпитализировали с травмами средней тяжести.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
мы ещё не начинали!
11 минут
тп слепая
274634262
11 минут
Я всегда говорила - разделите зеленый для пешеходов и для водителей! Что за сумасшествие смешивать людей и машины! Как пешеход может убедиться, что автомобиль затормозит перед пеш. переходом? Как водитель в сумерках может увидеть темную фигуру, которая пользуется своим правом перехода на зеленый?! Безумные, безумные правила!!!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Новости компаний
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
ТОП 5
Новости компаний
МегаФон увеличил ёмкость сети в петербургском метро в 2 раза
20 декабря, 15:55
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45