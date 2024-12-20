Посадила на капот на оживленном переходе. ДТП с пешеходом на Ветеранов попало на видео

Источник: «Фонтанка.ру»

Наезд на старшеклассницу в Кировском районе Петербурга попал в объектив камеры наблюдения. Обе участницы ДТП двигались на свой зеленый.

ДТП случилось около 15:40 19 декабря на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Как сообщали 20 декабря в петербургском главке, 39-летняя женщина на Skoda Octavia повернула налево на зеленый сигнал светофора. На записи с камеры, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, что по пешеходному переходу в это время шли люди. Им тоже горел зеленый.

Основная толпа успела пересечь дорогу, когда на переход вышла 17-летняя школьница. Получив удар в ногу, девушка сначала упала на капот «Шкоды», а затем слетела с него на асфальт. Когда водитель вышла из машины, пострадавшая уже поднялась самостоятельно. Сообщалось, что школьницу госпитализировали с травмами средней тяжести.