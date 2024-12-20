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Происшествия Девушка попала под колёса «Шкоды» на Ветеранов. И она, и водитель двигались на зелёный

Девушка попала под колёса «Шкоды» на Ветеранов. И она, и водитель двигались на зелёный

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Одиннадцатиклассницу увезли в больницу после ДТП в Кировском районе Петербурга. Она доверилась светофору и смело шагнула на дорогу, не заметив «Шкоду».

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 декабря, авария случилась вчера около 15:40 на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. 39-летняя петербурженка за рулём автомобиля «Шкода Октавия» поворачивала налево на разрешённый сигнал светофора и не пропустила школьницу, которая переходила дорогу на зелёный.

17-летнюю одиннадцатиклассницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По информации «Фонтанки», жительница Кировского района, управлявшая «Шкодой», на дорогах обычно аккуратна. За год её ни разу не привлекали к ответственности за нарушение ПДД

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