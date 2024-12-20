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Общество Арестован помощник машиниста грузового состава, который столкнулся с пассажирским поездом под Мурманском

Арестован помощник машиниста грузового состава, который столкнулся с пассажирским поездом под Мурманском

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1 комментарий

В Мурманской области арестовали Рамиля Садыгова — помощника машиниста грузового состава, столкнувшегося с пассажирским поездом Мурманск-Петербург. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшим смерть двух и более лиц, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в пятницу, 20 декабря.

Источник:

«С учетом позиции транспортного прокурора Кандалакшский районный суд Мурманской области заключил под стражу помощника машиниста грузового поезда Рамиля Садыгова», — пишет прокуратура. 

Источник:

Ранее суд арестовал Алексея Зычкова — машиниста этого грузового поезда. Ему предъявили то же обвинение, что и помощнику. Мужчин задержали 18 декабря. По версии следствия, грузовой состав совершил боковое столкновение с прибывшим пассажирским поездом. Предположительно, это могло случится из-за того, что машинист и его помощник вышли из локомотива и оставили кабину без присмотра. 

Напомним, что пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом около станции Княжая в среду, 18 декабря. В поезде в этот момент находилось 326 пассажиров. Пострадало 26 человек, среди которых дети. Двое погибли. О том, что видели и чувствовали пассажиры во время крушения и после, можно прочитать в нашем материале.

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Комментарии
1
Гость
8 минут
Дело в шляпе. До следующего "пр оисшествия"
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