В октябре Россия увеличила вложения в американские гособлигации до 28 млн долларов

Объем вложений России в гособлигации США в октябре этого года составил 28 миллионов долларов. Это на 3 миллиона долларов больше, чем в сентябре, следует из документов Минфина США, пишет ТАСС в пятницу, 20 декабря.

В долгосрочные американские облигации было вложено 24 миллиона долларов, а в краткосрочные — оставшиеся 4 миллиона долларов. Объем вложений в октябре оказался самым высоким с июня этого года. Тогда показатель достигал 44 миллиона долларов.

Отметим, что в сентябре прошлого года объем вложений России в американские госбумаги составил 73 миллиона долларов. Однако этот показатель далек от объемов, которые РФ вкладывала до весны 2018 года. В апреле того года эта сумма доходила до 96 миллиардов долларов, а в мае резко опустилась до 14,9 миллиарда.

Также добавим, что ранее Центробанк РФ заявлял, что Россия не приобретает гособлигации США. Там подчеркнули, что у Банка РФ нет казначейских обязательств США.