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    Центробанк России заявил, что у него нет казначейских обязательств США

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    В Центробанке РФ заявили, что не приобретают американские гособлигации. Таким образом регулятор ответил на просьбу прокомментировать рост российских вложений в госдолг США.

    У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем, сообщили 17 ноября РБК в ЦБ и рекомендовали обратиться в Казначейство США с просьбой предоставить подробную информацию по объему вложений разных стран.

    По данным Минфина США, в сентябре Россия более чем вдвое увеличила объем вложений в американские гособлигации. Они составили 73 млн долларов, из которых 61 млн долларов приходится на долгосрочные облигации, а 12 млн долларов — на краткосрочные. При этом США для установления принадлежности держателей бумаг в том числе используют местонахождение финансовой организации, через которую совершается транзакция.

    Россия сокращает вложения в госдолг США с весны 2018 года, когда их уровень резко снизился с апрельских 96 млрд долларов до 14,9 млрд долларов в мае.

    В период с января 2020 года по август 2023 года наибольший уровень вложений был в феврале 2020 — более 12,5 млрд долларов.

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