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    Россия в сентябре более чем вдвое увеличила вложения в американские гособлигации

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    Россия увеличила объем вложений в американские гособлигации. В сентябре они составили 73 млн долларов, из которых 61 млн долларов приходится на долгосрочные облигации, а 12 млн долларов — на краткосрочные, следует из данных минфина США, на которые 17 ноября обратил внимание «Коммерсантъ».

    По сравнению с августом этот показатель вырос более чем в два раза, тогда вложения составили 31 млн долларов. С весны Россия сокращала вложения, если в марте сумма составляла 77 млн долларов, то к июлю было инвестировано 29 млн долларов.

    Россия сокращает вложения в госдолг США с весны 2018 года, когда их уровень резко снизился с апрельских 96 млрд долларов до 14,9 млрд долларов в мае.

    Лидером по объему инвестиций в гособлигации США является Япония, вложившая в сентябре около 1,08 трлн долларов, на втором месте Китай с 778,1 млрд долларов. Далее идет Британия с суммой 668,9 млрд долларов.

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    Комментарии 25

    Гость17 Ноя 2023 в 09:02
    Не всё так однозначно))))
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