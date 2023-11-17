Россия в сентябре более чем вдвое увеличила вложения в американские гособлигации

Россия увеличила объем вложений в американские гособлигации. В сентябре они составили 73 млн долларов, из которых 61 млн долларов приходится на долгосрочные облигации, а 12 млн долларов — на краткосрочные, следует из данных минфина США, на которые 17 ноября обратил внимание «Коммерсантъ».



По сравнению с августом этот показатель вырос более чем в два раза, тогда вложения составили 31 млн долларов. С весны Россия сокращала вложения, если в марте сумма составляла 77 млн долларов, то к июлю было инвестировано 29 млн долларов.

