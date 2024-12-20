«Таким предателям нет прощения». Матвиенко высказалась об иноагентах

В Совете Федерации планируют продолжить ужесточение законодательства для ограничения «вредоносной деятельности» иностранных агентов. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совфеда Валентину Матвиенко.

«Таким предателям нет прощения. Мы и дальше на законодательном уровне будем принимать необходимые решения, ужесточать наше законодательство, чтобы ограничить их вредоносную деятельность», — сказала Матвиенко об иноагентах.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что общество с осуждением относится к деятельности «так называемых иноагентов и иже с ними».

«Они родились в нашей стране, получили бесплатное образование, заработали немалые деньги и теперь за дешевые западные гривенники изощряются в очернении России», — сказала Валентина Матвиенко. Она отметила, что иноагенты — «люди без совести и чести».

17 декабря Госдума приняла закон, согласно которому контроль за деятельностью иностранных агентов будет усилен. Теперь иноагенты должны открывать специальные рублевые счета для своих доходов.