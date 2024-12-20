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Власть «Таким предателям нет прощения». Матвиенко высказалась об иноагентах

«Таким предателям нет прощения». Матвиенко высказалась об иноагентах

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20 комментариев

В Совете Федерации планируют продолжить ужесточение законодательства для ограничения «вредоносной деятельности» иностранных агентов. Об этом 20 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совфеда Валентину Матвиенко.

«Таким предателям нет прощения. Мы и дальше на законодательном уровне будем принимать необходимые решения, ужесточать наше законодательство, чтобы ограничить их вредоносную деятельность», — сказала Матвиенко об иноагентах.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что общество с осуждением относится к деятельности «так называемых иноагентов и иже с ними».

«Они родились в нашей стране, получили бесплатное образование, заработали немалые деньги и теперь за дешевые западные гривенники изощряются в очернении России», — сказала Валентина Матвиенко. Она отметила, что иноагенты — «люди без совести и чести».

17 декабря Госдума приняла закон, согласно которому контроль за деятельностью иностранных агентов будет усилен. Теперь иноагенты должны открывать специальные рублевые счета для своих доходов.

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Комментарии
28
alexadmin
15 минут
А я все Шварца вспоминаю, про "почему ты стал первым учеником?"
tigr
10 минут
чья бы корова мычала а эта молчала.
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