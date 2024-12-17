Госдума приняла закон о спецсчетах для доходов иноагентов в России

Теперь иноагенты или те, кто перечисляет им денежные средства, обязаны открыть специальный рублёвый счёт, на который будут зачисляться денежные средства от продажи недвижимости или транспорта, или же сдачи их в аренду. На такой же счет должны попадать проценты по вкладам и гонорары за творческую и интеллектуальную деятельность, включая произведения науки, литературы и искусства, изобретения и товарные знаки.