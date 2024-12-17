Госдума приняла закон о спецсчетах для доходов иноагентов в России

Депутаты Госдумы единогласно в третьем чтении приняли закон, усиливающий контроль за деятельностью иностранных агентов.
Его авторами стали 429 депутатов, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Теперь иноагенты или те, кто перечисляет им денежные средства, обязаны открыть специальный рублёвый счёт, на который будут зачисляться денежные средства от продажи недвижимости или транспорта, или же сдачи их в аренду. На такой же счет должны попадать проценты по вкладам и гонорары за творческую и интеллектуальную деятельность, включая произведения науки, литературы и искусства, изобретения и товарные знаки.
При этом тратить деньги со счёта иноагент не сможет. Возможность распоряжаться средствами у него появится только после отмены статуса иноагента.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.