Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-11°

ясная погода, без осадков

ощущается как -14

1 м/c,

с-з.

 743мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Госдума приняла закон о спецсчетах для доходов иноагентов в России

Госдума приняла закон о спецсчетах для доходов иноагентов в России

836
9 комментариев

Депутаты Госдумы единогласно в третьем чтении приняли закон, усиливающий контроль за деятельностью иностранных агентов.

Его авторами стали 429 депутатов, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Теперь иноагенты или те, кто перечисляет им денежные средства, обязаны открыть специальный рублёвый счёт, на который будут зачисляться денежные средства от продажи недвижимости или транспорта, или же сдачи их в аренду. На такой же счет должны попадать проценты по вкладам и гонорары за творческую и интеллектуальную деятельность, включая произведения науки, литературы и искусства, изобретения и товарные знаки.

При этом тратить деньги со счёта иноагент не сможет. Возможность распоряжаться средствами у него появится только после отмены статуса иноагента.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Torres
38 минут
если уж бабушкину квартиру, оставшуюся иноагенту от близкой родственницы как-то можно с большим натягом привязать к тому, что мол это собственность государства и тд итп, то доходы от результатов интеллектуального труда, которые государство собирается присвоить себе, это уже узаконенное рабство! типа, живи, питайся воздухом, а твои доходы я тебе не отдам, пока не сниму плашку, а плашку я никогда с тебя не сниму.
Гость
35 минут
Это же "калька с американского закона", да? Правда?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Новости компаний
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
ТОП 5
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00