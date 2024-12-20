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Общество Певцу Шарлоту* запросили 7,5 года колонии

Певцу Шарлоту* запросили 7,5 года колонии

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5 комментариев

Гособвинение запросило 7 лет и 5 месяцев колонии для певца Эдуарда Шарлота*, обвиняемого в совершении преступлений по четырем уголовным статьям. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает ТАСС.

«[Прошу суд] назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет пять месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 299 тысяч рублей», — сказал прокурор в ходе заседания.

Напомним, Эдуард Шарлот обвиняется в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий а также в уничтожении паспорта. Подробнее о каждом совершенном эпизоде читайте здесь. Певец вину признал частично.

*Эдуард Шарлот внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Комментарии
5
Resident_Ev1l
21 минута
Ну да, этих проще сажать, чем настоящих террористов ловить.
В д. Гадюкино - дожди.
22 минуты
И даже этот армию РФ дискредитировал? Не много же надо армии.
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