Певцу Шарлоту* запросили 7,5 года колонии

Гособвинение запросило 7 лет и 5 месяцев колонии для певца Эдуарда Шарлота*, обвиняемого в совершении преступлений по четырем уголовным статьям. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает ТАСС.

«[Прошу суд] назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет пять месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 299 тысяч рублей», — сказал прокурор в ходе заседания.

Напомним, Эдуард Шарлот обвиняется в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий а также в уничтожении паспорта. Подробнее о каждом совершенном эпизоде читайте здесь. Певец вину признал частично.

*Эдуард Шарлот внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.