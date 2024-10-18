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Общество «Мы с Витькой вместе». В Самаре началось слушание дела против певца Шарлота*

«Мы с Витькой вместе». В Самаре началось слушание дела против певца Шарлота*

1 395
2 комментария

Самарский областной суд начал слушание дела в отношении певца Эдуарда Шарлота*. Его обвиняют в совершении преступлений по четырем уголовным статьям.

В первую очередь судья огласил фабулу дела, передает издание 63.ru из зала суда. Из нее следует, что музыкант у себя в социальных сетях в период с 2022 по 2023 годы сформировал негативное отношение к СВО. Он записал на камеру и опубликовал на странице в Instagram** ролик, в котором разорвал букву Z, сложенную из георгиевской ленты и утвержденной Минобороны РФ как символ спецоперации. Пост он сопроводил подписью «Мы с Витькой вместе [против — прим. ред.]», следует из материалов суда.

Второй эпизод касается реабилитации нацизма. По версии следствия, Шарлот* заменил слова в песне «День Победы», и спел ее обнаженным, а ролик выложил в сеть. «Это глумление, осквернение памяти павших в ВОВ», — сообщил прокурор.

Также Шарлота* обвиняют в оскорблении чувств верующих. Как сообщил прокурор, певец в другом ролике прибил самодельный крест и портрет патриарха Кирилла вместе со своим военным билетом к дереву, а затем зачитал стихотворение, содержащее оскорбления в адрес патриарха.

Четвертый эпизод — уничтожение Шарлотом* своего паспорта. Певец записал ролик, в котором сжег документ в знак несогласия с политикой руководства России и проведением СВО, сообщил прокурор в зале суда.

Шарлот* вину признал частично. Он подтвердил, что действительно снимался в этих роликах, но не уверен, что следствие «может правильно квалифицировать эти правонарушения». Вину по другим статьям певец не признал. «Пока нет доказательств, я не буду признавать вину», — заявил он из зала суда.

*Эдуард Шарлот внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

** Принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta.

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Комментарии
3
Джастис
5 минут
Шарлотка с Малой Бронной и Витька с Моховой...
Илья_Саныч
16 минут
А на какие-нибудь обычные гражданские дела у них всремя хватает?
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