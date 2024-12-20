Рванувшую в Купчино трубу с горячей водой вернули в строй

Силами шести аварийно-ремонтных бригад починили трубу во Фрунзенском районе Петербурга, в результате прорыва которой пострадали трое. Теперь за тепло в домах отвечают жилищники.

О завершении работ на Пражской улице, 20/1, «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщила утром 20 декабря. Менять пришлось не только десять метров магистрали диаметром 700 мм, но и неподвижную опору.

«Теплоснабжение и ГВС близлежащих зданий восстановлено в полном объеме», — уточнили в компании. Если батареи не теплеют, а из горячего крана льёт холодная вода, необходимо обратиться в управляющую компанию.

Труба рванула накануне в девятом часу утра. Горячая вода хлынула на проезжую часть, движение на перекрёстке улиц Пражской и Турку перекрывали. Ближайшие здания отапливали по резервной схеме.

Без пострадавших разлив горячей воды не обошёлся. По данным СК, ожоги получили трое, двое из них — школьники. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, расследование поставила на контроль прокуратура. По информации «Фонтанки», пострадавшим — 14 и 12 лет. Кроме того, медики осматривали 7-летнего брата младшего из мальчиков. Наступив в горячую воду, он обжёг менее одного процента кожи. У двух старших детей также ожоги ног. Их состояние оценивали как удовлетворительное

В «Теплосети» сообщают, что на участке, где устраняли дефект, будет установлена современная система умного мониторинга — акустические датчики. Они будут измерять уровень шума и передавать данные о состоянии трубопровода специалистам для анализа. Это поможет выявлять места, где требуется превентивный ремонт.