Гололеды уходят из Петербурга на восток

К середине дня зона гололедицы и ледяных дождей отступила от Москвы и Санкт-Петербурга. Теплый атмосферный фронт вместе с переохлажденными осадками отправился в восточном направлении. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По изображению, опубликованному Леусом, можно заметить, как отличается положение зон гололедов и ледяных дождей в 6 и в 12 часов сегодняшнего дня. Теперь теплый атмосферный фронт и переохлажденные осадки фиксируют в Вологодской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Нижегородской и Рязанской областях, а также в Республике Мордовия, Саратовской и Волгоградской областях.

По словам ведущего специалиста центра «ФОБОС», к полудню температура в столичном регионе стала положительной, хотя в Черустях все еще держится незначительный минус. В центре столицы температура поднялась до +3,5 градуса. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура в Петербурге оставила +3,7 градуса к 13:30.

Ночью 20 декабря на территории европейской России наблюдалась зона гололедных явлений (гололедов и ледяных дождей), связанная с теплым атмосферным фронтом. Она вытянулась узкой полосой от северных районов Карелии до Ростовской области, захватив Петербург и некоторые районы Ленинградской области.