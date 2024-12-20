Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Гололеды уходят из Петербурга на восток

Гололеды уходят из Петербурга на восток

818
Написать комментарий

К середине дня зона гололедицы и ледяных дождей отступила от Москвы и Санкт-Петербурга. Теплый атмосферный фронт вместе с переохлажденными осадками отправился в восточном направлении. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Источник:

По изображению, опубликованному Леусом, можно заметить, как отличается положение зон гололедов и ледяных дождей в 6 и в 12 часов сегодняшнего дня. Теперь теплый атмосферный фронт и переохлажденные осадки фиксируют в Вологодской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Нижегородской и Рязанской областях, а также в Республике Мордовия, Саратовской и Волгоградской областях.

По словам ведущего специалиста центра «ФОБОС», к полудню температура в столичном регионе стала положительной, хотя в Черустях все еще держится незначительный минус. В центре столицы температура поднялась до +3,5 градуса. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура в Петербурге оставила +3,7 градуса к 13:30.

Ночью 20 декабря на территории европейской России наблюдалась зона гололедных явлений (гололедов и ледяных дождей), связанная с теплым атмосферным фронтом. Она вытянулась узкой полосой от северных районов Карелии до Ростовской области, захватив Петербург и некоторые районы Ленинградской области.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Новости компаний
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
ТОП 5
Новости компаний
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00