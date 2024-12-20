Новая девушка Аршавина показала первое фото бывшего футболиста с дочерью

Анна Петрушина, возлюбленная бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, впервые поделилась в соцсетях его снимком с их маленькой дочкой.

Источник: Анна Петрушина / соцсети







38-летняя Анна, которая в августе этого года стала мамой, показала дочку Еву с ее отцом — знаменитым футболистом.

«Идеально», — лаконично подписала пост Анна.

Андрей впервые появился на публике с Петрушиной еще летом, а вскоре стало известно, что пара ждет ребенка. В октябре в прессе появились слухи о возможной помолвке, так как на безымянном пальце Анны заметили кольцо.

Бывший нападающий «Зенита» лишь в ноябре официально подтвердил новости о рождении дочери. Кроме того, он сделал неожиданное заявление, рассказав о еще одном ребенке, рожденном вне брака. Однако мать этого малыша решила воспитывать его одна и не указывать Аршавина в документах.