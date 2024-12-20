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Происшествия РИА: пожар в ИВС в Якутске могли устроили сами дезертиры, планируя побег

РИА: пожар в ИВС в Якутске могли устроили сами дезертиры, планируя побег

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10 комментариев

Причиной смертельного пожара в изоляторе временного содержания (ИВС) в столице Якутии мог стать поджог, который, как предполагается, устроили планировавшие побег дезертиры. Об этом 20 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Предварительно, военнослужащие подожгли (ИВС. — Прим. ред.) сами, хотели сбежать», — добавил собеседник агентства.

Возгорание произошло в изоляторе в Якутске, где содержатся самовольно оставившие часть военнослужащие, в ночь на 20 декабря (в два часа ночи по местному времени). В результате ЧП погибли пять человек. Еще семи людям потребовалась медицинская помощь из-за отравления дымом.

Личности погибших и точная причина пожара устанавливаются. На месте происшествия продолжат работать профильные органы.

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Комментарии
10
Отец Родной
1 час
И давай гранатами кидаться
AndrewBarsik
54 минуты
Когда-нибудь нам расскажут, что Немцов сам застрелился на мосту у Кремля.
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