5 человек погибли в Якутске при пожаре в изоляторе для военных, ушедших в самоволку

Пять человек погибли в столице Якутии при пожаре в изоляторе, где содержатся самовольно оставившие часть военнослужащие. Об этом в пятницу сообщает оперштаб Республики Саха.
Пожар произошел в ночь с 19 по 20 декабря в два часа ночи по местному времени.
Из-за отравления дымом также пострадали семь человек. Все они находятся в больнице, где им оказывают необходимую помощь. Состояние пострадавших не уточняется.
Личности погибших и причина пожара устанавливаются. На месте происшествия работают профильные органы.
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