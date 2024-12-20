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Происшествия 5 человек погибли в Якутске при пожаре в изоляторе для военных, ушедших в самоволку

5 человек погибли в Якутске при пожаре в изоляторе для военных, ушедших в самоволку

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Пять человек погибли в столице Якутии при пожаре в изоляторе, где содержатся самовольно оставившие часть военнослужащие. Об этом в пятницу сообщает оперштаб Республики Саха.

Пожар произошел в ночь с 19 по 20 декабря в два часа ночи по местному времени.

Из-за отравления дымом также пострадали семь человек. Все они находятся в больнице, где им оказывают необходимую помощь. Состояние пострадавших не уточняется.

Личности погибших и причина пожара устанавливаются. На месте происшествия работают профильные органы.

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Пожар Якутия Изолятор Военные Якутск
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