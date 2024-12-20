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Происшествия «Спасла только шапка». Лед повалился на головы петербуржцам

«Спасла только шапка». Лед повалился на головы петербуржцам

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2 комментария
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Снег и морозы продержались в Петербурге недолго, в конце недели столбики термометров после нескольких дней крепкого «минуса» показали плюсовую отметку, из-за чего скопившийся на кровле снег превратился в талый лед. Последствия вылились в виде травм, полученных петербуржцами в результате падения глыб на голову.

За четверг в больницы города обратились как минимум четыре человека, трое из них получили травмы в Приморском районе, еще один — в Калининском. Все четверо рассказали медикам, что им на голову упала глыба льда. У всех диагностировали ушибы мягких тканей головы. По данным «Фонтанки», после осмотра их отпустили домой.

Одной из пострадавших оказалась мать участника СВО. Ее сын рассказал «Фонтанке», что намерен обратиться в следственные органы.

Источник:

«Я нахожусь по адресу Яхтенная, 24, корпус 2. Приблизительно в семь часов вечера на мою маму с крыши упал кусок льда, после чего мы обратились в Елизаветинскую больницу, зафиксировали травму, просим принять меры», — рассказал мужчина с места происшествия.

В разговоре с «Фонтанкой» военнослужащий отметил, что врачи диагностировали пострадавшей ушиб мягких тканей теменной области. «Маме сказали, что ее шапка спасла, потому что удар пришелся на шапку. Я распереживался насчет того, что два года назад маме делали операцию на мозге, и я боюсь, что сейчас надо будет какое-то дополнительное обследование проходить», — отметил собеседник издания.

Мужчина рассказал, что связался с управляющей компанией, но ответ дала только диспетчер, которая обещала перезвонить. «Я подождал около часа, позвонил сам. Сказали, что вопрос на контроле у администрации, и что сейчас никто не может со мной разговаривать. Я сказал, раз не могут со мной, то помимо администрации будут со следственными органами общаться. Это не Петроградский район, где старинная архитектура и покатая крыша — это новый ЖК, крыши плоские. Лед ветром сдувает, и он падает на людей», — заявил петербуржец.

Помимо людей, достается от ледяных глыб и автомобилям.

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Комментарии
2
Гость
24 минуты
спасла шапка и вата в голове
Гость
19 минут
Ну-ну. Кем он себя возомнил? Держите нас в курсе дела.
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