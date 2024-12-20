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Город Общество Снеговики с доставкой. В Петербурге показали новый общественный транспорт и запустили «Волшебный трамвай»

Снеговики с доставкой. В Петербурге показали новый общественный транспорт и запустили «Волшебный трамвай»

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1 комментарий
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В Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке на Гражданском проспекте 20 декабря презентовали общественный транспорт Петербурга, закупленный в 2024 году.

Церемония прошла с участием руководителей транспортного блока Смольного и городских перевозчиков. Помимо презентации «Горэлектротранс» запустил ежегодную акцию с новогодними трамваями, которые выйдут на маршруты в разных частях города. Кроме них продемонстрировали Передвижную станцию снеговиков на базе специального грузового трамвая.

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Напомним, у «Горэлектротранса» исполняется программа, по которой в 2022–2028 годах предполагается закупить 596 трамваев и 587 троллейбусов. Заключены контракты на 435 троллейбусов и 340 трамваев (пришли, соответственно, 341 и 267). В 2024 году закупили 45 троллейбусов и 102 трамвая. Подробнее о том, как идет развитие предприятия и исполнение программы — читайте в интервью с главой ГЭТ Денисом Минкиным.

«Пассажиравтотранс» в рамках обновления приобрел более 560 новых автобусов, в том числе газомоторных. Из последних поставок можно отметить первые электробусы «Сириус» для нового парка на Ржевке.

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Комментарии
1
Гость
48 минут
а где же МАЗы? стыдно показывать?
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