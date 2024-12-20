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Город Петербургский снег огнемет не берет. Глава МО «Северное» рассказал, почему лопата надежнее аппарата Илона Маска

Петербургский снег огнемет не берет. Глава МО «Северное» рассказал, почему лопата надежнее аппарата Илона Маска

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28 комментариев

Оснащать петербургские муниципалитеты огнеметами не имеет смысла, потому что петербургский снег под огнем не тает, а только покрывается сверху ледяной коркой. Об этом «Фонтанке» 20 декабря рассказал глава МО «Северное» Юрий Куликов, который опубликовал видеоролик с уборкой снега тремя способами: трактором, лопатой и огнеметом, которым на видео орудует сам глава муниципалитета.

«Конечно, мы хотели бы убрать весь снег и лёд в нашем городе с помощью такого огнемёта, но это фантастика, — говорит Куликов на записи. — Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и наших граждан».

В разговоре с «Фонтанкой» Куликов рассказал, что огнемет ему одолжили друзья, которые занимаются исторической реконструкцией. Аппарат стилизован под огнемет Илона Маска, который был выпущен ограниченным тиражом в 2018 году и наделал много шума в Интернете. Но, несмотря на видимую мощь огненной струи, против петербургского снега огнемет оказался бесполезен.

«Снег не плавится, — поделился опытом Куликов. — После работы огнемета лежит точно такой же утрамбованный снег, но покрытый ледяной коркой. Оснащать муниципалитеты огнеметами бессмысленно. Обычная лопата эффективнее всего».

Сбивать огнеметом сосульки — тоже плохая идея, говорит глава муниципалитета, ведь это может привести к пожару. Ролик с огнеметом был снят специально для привлечения внимания к субботникам и уборке снега. Работа над видео велась в условиях строгой пожарной безопасности.

Накануне с последствиями очередного снегопада в Петербурге боролись свыше восьми тысяч дворников. За минувшие сутки самосвалы вывезли 40 тыс. кубометров снега, а всего отправлено на утилизацию 190 тыс. кубометров. В пятницу улицы Петербурга чистят 1079 единиц техники и 1136 работников ручного труда.

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Комментарии
29
Cashmare
51 минута
во время съемки ролика ни один снег не пострадал
В_Ф
34 минуты
Странные у них фантазии. Да с образованием тоже не очень. Всё от скуки и безделья. Вот если бы попробовали поработать... Заодно и знаниями чуток обогатились бы:))
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