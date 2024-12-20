Петербургский снег огнемет не берет. Глава МО «Северное» рассказал, почему лопата надежнее аппарата Илона Маска

Оснащать петербургские муниципалитеты огнеметами не имеет смысла, потому что петербургский снег под огнем не тает, а только покрывается сверху ледяной коркой. Об этом «Фонтанке» 20 декабря рассказал глава МО «Северное» Юрий Куликов, который опубликовал видеоролик с уборкой снега тремя способами: трактором, лопатой и огнеметом, которым на видео орудует сам глава муниципалитета.

«Конечно, мы хотели бы убрать весь снег и лёд в нашем городе с помощью такого огнемёта, но это фантастика, — говорит Куликов на записи. — Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и наших граждан».

В разговоре с «Фонтанкой» Куликов рассказал, что огнемет ему одолжили друзья, которые занимаются исторической реконструкцией. Аппарат стилизован под огнемет Илона Маска, который был выпущен ограниченным тиражом в 2018 году и наделал много шума в Интернете. Но, несмотря на видимую мощь огненной струи, против петербургского снега огнемет оказался бесполезен.

«Снег не плавится, — поделился опытом Куликов. — После работы огнемета лежит точно такой же утрамбованный снег, но покрытый ледяной коркой. Оснащать муниципалитеты огнеметами бессмысленно. Обычная лопата эффективнее всего».

Сбивать огнеметом сосульки — тоже плохая идея, говорит глава муниципалитета, ведь это может привести к пожару. Ролик с огнеметом был снят специально для привлечения внимания к субботникам и уборке снега. Работа над видео велась в условиях строгой пожарной безопасности.