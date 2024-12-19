Больше восьми тысяч дворников занимаются уборкой снега во дворах Петербурга

С новой порцией снега во дворах Петербурга 19 декабря борются больше восьми тысяч дворников. Кровельщики за сутки очистили 4 271 крышу. Работы продолжаются. Об этом 19 декабря «Фонтанке» сообщили в Жилищном комитете города.

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«За прошедшие сутки зачищено от снега 12 478 тысяч квадратных метров внутридворовых территорий. Использовано 814 тонн противогололедных материалов. Сегодня 8 475 дворников очищают дворы и внутриквартальные проезды», — уточнили в Жилкоме.

Также дворы расчищают больше тысячи единиц техники — мини-погрузчики, тракторы и самосвалы.

Жилищный комитет просит горожан парковать свои машины у домов так, чтобы они не перекрывали проезд спецтехники. В этом случае дворы получится расчистить более быстро и качественно.

Почти тысяча снегоуборочных машин и столько же дворников занимаются уборкой улиц и дорог Петербурга 19 декабря. С начала зимы из города уже вывезли около 150 тысяч кубометров снега.