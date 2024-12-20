Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту управления СБУ и КБ «Луч» в Киеве

Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту управления СБУ и КБ «Луч» в Киеве

7 545
19 комментариев

ВС РФ минувшим утром нанесли групповой удар по объектам на Украине в ответ на ракетную атаку Киева на предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Подробности 20 декабря сообщает Минобороны РФ.

В отчете военного ведомства говорится, что поражены пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун» и ракеты «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot».

Ранее сообщалось, что Украина вновь нанесла удар с использованием ракет западного производства. По сообщению Минобороны РФ, удар пришелся на «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Были запущены шесть американских ракет ATACMS и четыре британские Storm Shadow. В МО добавили, что российское ПВО сбило все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна ракета была отклонена от объекта атаки, в результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE30
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY15
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
ДЕД
1 час
Королевство кривых зеркал...
276386315
1 час
Это в декабре прошлого года МО РФ уже сообщало. 29 декабря.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Новости компаний
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
Новости компаний
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
ТОП 5
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17