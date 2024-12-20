Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту управления СБУ и КБ «Луч» в Киеве

ВС РФ минувшим утром нанесли групповой удар по объектам на Украине в ответ на ракетную атаку Киева на предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Подробности 20 декабря сообщает Минобороны РФ.

В отчете военного ведомства говорится, что поражены пункт управления СБУ, киевское конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные комплексы «Нептун» и ракеты «Ольха», а также позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot».

Ранее сообщалось, что Украина вновь нанесла удар с использованием ракет западного производства. По сообщению Минобороны РФ, удар пришелся на «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Были запущены шесть американских ракет ATACMS и четыре британские Storm Shadow. В МО добавили, что российское ПВО сбило все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна ракета была отклонена от объекта атаки, в результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината.