«Мы вместе с её мамой работали в магазине». Отсидевший педофил признался в ещё одном преступлении

Вышедший на свободу 50-летний педофил Дмитрий Зименков, которого в 2017 году приговорили к 8 годам колонии, признался в очередном преступлении против половой неприкосновенности девочки. Полиции он рассказал, что познакомился с жертвой через её маму, сообщает 20 декабря пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Источник: Петербургская полиция

«Задержан за то, что в 2014–2015 году в аквапарке приставал к девочке. Познакомился через её маму, мы вместе работали в магазине. Вину свою признаю, в содеянном раскаиваюсь», — заявил Дмитрий Зименков.

Полиция установила, что ровно 10 лет назад на территории аквапарка на Приморском проспекте фигурант надругался над ребенком, которому на тот момент было семь лет. Как писала «Фонтанка», мужчина, по данным следствия, трогал за половые органы семилетнюю девочку, демонстрировал ей порно. Во время обысков в телефоне подозреваемого снова обнаружили неприличные ролики с детьми. Дело возбуждено по той же статье, что и в прошлый раз, — насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Семь лет назад суд приговорил Зименкова к восьми годам колонии за три эпизода сексуального насилия, что ниже минимального срока. А искали его целых три года — следы тянулись из Австралии. Все началось с того, что австралийский полицейский наткнулся в интернете на фото голой девочки из неизвестной ему Ленобласти. На фоне мужчина делал гадкие вещи. Правоохранитель переслал снимок своему коллеге из Петербурга, который работал по линии сексуальных преступлений против детей. В итоге оперативникам удалось выйти на Зименкова. Оказалось, мужчина присматривал за детьми своих знакомых, в итоге жертвами его извращений стали трое. Отрицать свою вину педофил не стал.

Отбыв свое наказание, Зименков попался снова — за преступление десятилетней давности. В пресс-службе главка уточняют, что тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось, но спустя время полиция воссоздала картину случившегося и установила личность подозреваемого — им оказался Зименков. Из квартиры на Маршала Захарова, где он проживал, изъяли системный блок и два смартфона, на которых есть запрещенные снимки с детьми.