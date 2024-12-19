Слух о пострадавших при прорыве трубы в Купчино дошел до Бастрыкина. Глава СК ждет доклад

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о прорыве труб во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, при котором пострадали трое местных жителей, двое из них несовершеннолетние. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба СК.

О возбуждении уголовного дела по факту прорыва трубы на улице Турку в Купчино «Фонтанка» писала днем в четверг. Сама труба, которая находится в ведении предприятия, рванула в девятом часу утра.

Реакция председателя Следственного комитета не заставила долго ждать: Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марине Парастаевой доложить о ходе расследования уголовного дела об оказании небезопасных услуг, повлекших травмирование людей.