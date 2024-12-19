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Город Недвижимость Fontanka.Digital А обещали — не хуже «Зарядья». Посмотрите, что осталось от парка «Тучков буян»

А обещали — не хуже «Зарядья». Посмотрите, что осталось от парка «Тучков буян»

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14 комментариев
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Арт-парка «Тучков буян» на Малой Неве не будет — по крайней мере, в том виде, каким его выбрал Петербург. «Фонтанке» удалось заглянуть за строительный забор, который скрывает от посторонних глаз участок между Тучковым и Биржевым мостами.

Видеоисторию о возрождении Судебного квартала с квартирами для судей Верховного суда 19 декабря публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Фотографии того, как сейчас выглядит стройка, были сняты накануне. На них видно, что в западной части достраивается каркас Судебного департамента и появились контуры Дворца танцев Бориса Эйфмана. Что-то строится и ближе к Неве — прямо рядом с Судебным департаментом. Однако башенные краны замечены также и на «зеленой» территории в восточной части участка, которая, как считалось, отведена под парк. Несколько корпусов там уже поднялись на пару этажей и выглядывают из-за забора. Этажность и общий вид намекают: это не сквер, не фонтан и не подземная парковка.

В компании-проектировщике «ПРОЕКТСЕРВИС»-СПБ ПТИ «Фонтанке» подтвердили, что, вопреки прежним заявлениям, здесь будет построено также и жилье для судей.

Детальный материал с историей вопроса читайте по ссылке «А судьи где? „Парковую“ часть „Тучкова буяна“ в итоге тоже застраивают».

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Комментарии
15
муматор
1 час
эка новость. Много чего обещал.
282694747
1 час
Это в нашем городе зачем?
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