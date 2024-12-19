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Политика В ЕС могут снизить ценовой порог на российскую нефть

В ЕС могут снизить ценовой порог на российскую нефть

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6 комментариев

Страны Евросоюза могут пойти на ужесточение потолка цен на российскую нефть, снизив их с 60 до 40 долларов за баррель. Об этом 19 декабря сообщает Bloomberg.

Кроме того, в Евросоюзе не исключают возможности введения полного запрета на переработку нефти из России. В ЕС полагают, что такие изменения помогут «более эффективно» ограничить возможности Москвы в финансировании СВО. В то же время, пишет издание, лидеры государств еще не пришли к единому мнению.

Евросоюз полагает, что Россия использует «теневой флот» для перевозки нефти в третьи страны, чем, по мнению европолитиков, обходит санкции. Кроме того, в ЕС хотели изменить подход к замороженным российским активам и думали над их конфискацией, но 19 декабря решили не трогать их до завершения СВО.

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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
26 минут
Тогда точно замёрзнут. Я в российском кино видел.
Гость
19 минут
И хорошо, больше нефти останется внутри сраны. Из нефти можно икру делать, водку гнать, да и много всего ещё съедобного.
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