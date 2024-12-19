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Происшествия Черный Ford отказался пропускать скорую с включенной сиреной у Александровской больницы

Черный Ford отказался пропускать скорую с включенной сиреной у Александровской больницы

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9 комментариев

На перекрестке проспекта Солидарности и улицы Коллонтай решалась судьба больного пациента, лежавшего в карете скорой помощи. Автомобиль пытался поскорее проехать к Александровской больнице, но ему помешал не реагирующий на звуковые сигналы черный Ford, делится сообщество «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 19 декабря.

Источник:

Инцидент случился в среду утром. Легковой автомобиль, за рулем которого был мужчина, а в пассажирском кресле женщина, остановился на светофоре. Сзади подъехала скорая помощь с включенной сиреной. Водитель Ford никак не реагировал на то, что в карете скорой везут пациента. Мужчина проявил милосердие, лишь когда медик вышел из автомобиля и начал записывать его на видео. 

Источник:

«На личную просьбу врача убрать авто ответил, что его могут оштрафовать. Убрал авто только после съёмки на камеру», — поделился подписчик «ДИ». 

В 2019 году в России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи. Сумма штрафа за отказ предоставить преимущество на дороге автомобилю скорой помощи с включенными мигалками и сиреной составляет от 3 до 5 тысяч рублей, а срок лишения прав — от трех месяцев до одного года. Одновременно с этим вступили в силу и изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, который вводят ответственность за помехи работе врачей и проезду машин скорой помощи. Если здоровью пациента при этом будет нанесен тяжкий вред, то наступит уголовная ответственность. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы, если пациент умрет — до четырех лет.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как умирающему ребенку в реанимобиле пришлось ждать разрешения конфликта атамана и охраны больницы имени Раухфуса.

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Комментарии
13
В д. Гадюкино - дожди.
23 минуты
Собственно, имеет место правовая коллизия. Водителя Форда действительно могут оштрафовать за проезд на запрещающий сигнал.
мы ещё не начинали!
9 минут
какой нежный водятел фёрда, не судьба метр и вправо?
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