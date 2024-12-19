Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

2 м/c,

ю-в.

 742мм 93%
Подробнее
9 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Прямая линия с Путиным
Чем угощает Псков
Шуваловский лес под угрозой
Уголовные статьи для врачей
Тучков буян. А где парк?
Отели не могут поставить на учет гостей
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы Центробанк сообщил, как будут устанавливаться официальные курсы валют к рублю на новогодние праздники

Центробанк сообщил, как будут устанавливаться официальные курсы валют к рублю на новогодние праздники

1 031
1 комментарий

28 декабря, в последний рабочий день 2024 года, Банк России установит официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ЦБ.

Уже после праздников, 9 января, в первый рабочий день нового года, регулятор установит курсы, которые будут действовать с 10 января.

Аналогичным образом будут обновлены учетные цены на аффинированные драгоценные металлы: 28 декабря 2024 года — на период с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года, и 9 января следующего года произойдет обновление цен, действительных с 10 января 2025 года.

Между тем завтра, 20 декабря, состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не говорила ему, какое будет решение, но понадеялся, что оно будет взвешенным. На данный момент в России ставка составляет 21 % годовых.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Банк России Центробанк Курс валют Праздники Ключевая ставка
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
FedorGr
24 минуты
Думаю, что это пойдёт на пользу гражданам страны. Курс может резко снизится.. например до уровня 90 годов.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Новости компаний
«БСПБ. Премиум» подводит итоги участия в культурной жизни города в 2024 году
17 декабря, 15:20
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10