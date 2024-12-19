Центробанк сообщил, как будут устанавливаться официальные курсы валют к рублю на новогодние праздники

28 декабря, в последний рабочий день 2024 года, Банк России установит официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ЦБ.

Уже после праздников, 9 января, в первый рабочий день нового года, регулятор установит курсы, которые будут действовать с 10 января.

Аналогичным образом будут обновлены учетные цены на аффинированные драгоценные металлы: 28 декабря 2024 года — на период с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года, и 9 января следующего года произойдет обновление цен, действительных с 10 января 2025 года.

Между тем завтра, 20 декабря, состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не говорила ему, какое будет решение, но понадеялся, что оно будет взвешенным. На данный момент в России ставка составляет 21 % годовых.