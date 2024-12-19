На главной елке Петербурга зажгли огни. Пока в тестовом режиме

Огни на главной елке Петербурга на Дворцовой площади зажжены. Но праздничная красавица пока сияет в тестовом режиме. Фотокорреспондент «Фонтанки» 19 декабря прогулялся у Эрмитажа, чтобы показать, как светится елка в этом году и чем она отличается от прошлогодней.

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Главное различие заключается в том, что в этом году длина главной городской ели составляет 25 метров, что меньше прошлогодней елки на восемь метров. Однако украшение новогодней красавицы мало чем отличается от предшественницы. На верхушке ярко светится большая пятиконечная звезда, а ветки украшены шарами, банками, огнями, красными и золотыми гирляндами.

Отметим, что ель привезли на Дворцовую в ночь с 13 на 14 декабря из Выборгского района Ленобласти. Она росла больше века, чтобы стать главным украшением города в преддверии 2025 года. Официально огни на елке зажгут 20 декабря.