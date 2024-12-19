Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

2 м/c,

ю-в.

 742мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Чем угощает Псков
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Уголовные статьи для врачей
Тучков буян. А где парк?
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Город На главной елке Петербурга зажгли огни. Пока в тестовом режиме

На главной елке Петербурга зажгли огни. Пока в тестовом режиме

1 020
5 комментариев

Огни на главной елке Петербурга на Дворцовой площади зажжены. Но праздничная красавица пока сияет в тестовом режиме. Фотокорреспондент «Фонтанки» 19 декабря прогулялся у Эрмитажа, чтобы показать, как светится елка в этом году и чем она отличается от прошлогодней. 

+1

 Главное различие заключается в том, что в этом году длина главной городской ели составляет 25 метров, что меньше прошлогодней елки на восемь метров. Однако украшение новогодней красавицы мало чем отличается от предшественницы. На верхушке ярко светится большая пятиконечная звезда, а ветки украшены шарами, банками, огнями, красными и золотыми гирляндами. 

Отметим, что ель привезли на Дворцовую в ночь с 13 на 14 декабря из Выборгского района Ленобласти. Она росла больше века, чтобы стать главным украшением города в преддверии 2025 года. Официально огни на елке зажгут 20 декабря.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Отец Родной
51 минута
И тут украли 8 метров
Гость
55 минут
жаль столетнюю ель..
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
Новости компаний
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Новости компаний
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
ТОП 5
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10