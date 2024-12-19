Новогоднее желание 15-летнего петербуржца исполнил зампред Следственного комитета России

Источник: Kamenskih Nadezda / Dream Aero







Новогодний подарок получил пятнадцатилетний петербуржец от заместителя председателя Следственного комитета России в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» — подросток сел за штурвал самолёта.

У Павла инвалидность: у мальчика диагностирована задержка развития. Несмотря на это, он активный и жизнерадостный подросток, увлекающийся компьютерными играми и мечтающий стать пилотом настоящего авиалайнера. Его новогодняя мечта оказалась на «Ёлке желаний», откуда попала в руки Александра Клауса, зампреда СК РФ.

Генерал-лейтенант юстиции предложил Паше совершить виртуальный полёт на профессиональном авиатренажёре, аналогичном тем, что используются для обучения и тренировки настоящих летчиков. Кроме того, секретами профессии поделился с мальчиком действующий пилот одной из российских авиакомпаний.

По словам Александра Клауса, акция «Ёлка желаний» — прекрасная возможность исполнить заветную мечту конкретного ребёнка и подарить новогоднее настроение в канун самого волшебного праздника.