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Общество ОЖД: электрички на двух направлениях опаздывают на полчаса

ОЖД: электрички на двух направлениях опаздывают на полчаса

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Электрички на Московском и Волховстроевском направлениях следуют с задержками. Составы опаздывают на 30 минут. Об этом 19 декабря «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

По данным «Фонтанки», причина задержки электричек та же, что и у двухэтажной «Авроры», — ложная занятость перегона. Составы опаздывают из-за сбоя автоматики.

Задержки касаются как отправления, так и прибытия поездов в пункт назначения. «Обращаем внимание, что возможны более длительные опоздания», — добавляют в ведомстве.

Согласно расписанию в приложении «РЖД пассажирам», электричка, отправившаяся с Московского вокзала в 13:40, прибыла на ж/д станцию Волховстрой-1 с опозданием на полчаса. В этот же пункт назначения почти на час позже пришел состав, отбывший из Петербурга в 14:40.

«Для пересадки на станции метрополитена просим пользоваться станциями Обухово и Рыбацкое. Октябрьская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени задержек поездов и восстановления графика движения», — уточнили в пресс-службе ОЖД.

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