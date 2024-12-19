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Общество Двухэтажный поезд «Аврора» остановился во время первого рейса из Петербурга в Москву. Рассказываем, что произошло

Двухэтажный поезд «Аврора» остановился во время первого рейса из Петербурга в Москву. Рассказываем, что произошло

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7 комментариев

Двухэтажный поезд «Аврора», который 19 декабря отправился в свой первый рейс из Петербурга в Москву, вынужденно остановился всего через 40 минут после старта. Об этом «Фонтанке» рассказали пассажиры поезда.

«Не успев отъехать от СПб, [поезд] остановился по техническим причинам. Как сказала проводник, ждем электромеханика», — сообщила наша читательница примерно в 14:30. Уже через 10 минут девушка уточнила, что поезд поехал дальше.

Согласно расписанию, состав отправился с Московского вокзала в 13:50. Без учета задержек в столицу он должен прибыть к 19:40.

«На перегоне Санкт-Петербург-Товарный-Московский — Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский по техническим причинам остановлен поезд № 743 сообщением Санкт-Петербург — Москва. Задержка составила около 50 минут», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

По нашим данным, причиной остановки стала ложная занятость перегона. Проще говоря — сбой автоматики. Такая ситуация происходит, когда путь на самом деле свободен, а автоматика дает красный сигнал светофора. При таком раскладе отправлять поезд нельзя.

«Октябрьская железная дорога приносит свои извинения за доставленные неудобства», — сказали в пресс-службе ОЖД.

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Комментарии
7
В д. Гадюкино - дожди.
52 минуты
Самолет суперджет был. Корабли суперджеты были. Теперь пошли суперджеты поезда. В суперджеты автомобили даже не пытаемся. "Путин предложил Западу высокотехнологичную дуэль..." (с)
Отец Родной
31 минута
Каждый пассажир должен возить с собой по башмаку! В суперджете тоже
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