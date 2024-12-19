Семейной паре из Италии продлили визы для нахождения в России. Сегодня они обратились к Путину на прямой линии

Семейная пара из Италии Патриция Безереди и Виктор Биндас смогли продлить срок действия виз и миграционный учет на проживание в Петербурге. У них также приняли документы для оформления разрешений на временное проживание, рассказала 19 декабря официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, итальянская пара пришла в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где и получила все необходимые подписи и документы.

Напомним, сегодня супруги обратились на прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о получении разрешения на временное проживание. Ранее заявление взять не получилось, поскольку у Патриции Безереди оказался недействительным паспорт.