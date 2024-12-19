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Происшествия Подсудимый по делу об убийстве главы отдела СК в Пермском крае поедет на спецоперацию

Подсудимый по делу об убийстве главы отдела СК в Пермском крае поедет на спецоперацию

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3 комментария

Приостановлено рассмотрение уголовного дела, связанного с убийством руководителя территориального следственного отдела Следственного комитета РФ в Пермском крае. Подсудимый поедет на спецоперацию. Об этом 19 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на Пермский краевой суд.

«Производство по уголовному делу 18 декабря в отношении Головина приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — уточнили в суде.

Рассмотрение уголовного дела об убийстве полковника юстиции и главы отдела СК в Перми Евгения Середкина началось в декабре.

«На скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Росгвардии, супруг бывшей жены пермского следователя Алексей Головин. Его обвинили в убийстве, совершенном с особой жестокостью», — уточняет информагентство. Мужчина признал свою вину. В суде адвокат озвучил показания Головина. Согласно им, в ночь на 10 сентября подсудимый обесточил квартиру Середкина, после чего дождался, когда полковник откроет входную дверь, и нанес ему удары топором.

«Мотивом Головин назвал издевательства, которым якобы подвергалась его жена от Середкина», — уточняет РИА Новости.

Утром 10 сентября в Пермском крае Евгения Середкина нашли мертвым. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

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Комментарии
3
В_Ф
31 минута
Как-то быстро у нас стираются границы между армией и зоной. Раньше я думал что такое вообще невозможно в принципе.
sysh
28 минут
Не самый простой способ попасть за ленточку. Ну с другой стороны,работает же.
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