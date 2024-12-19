Подсудимый по делу об убийстве главы отдела СК в Пермском крае поедет на спецоперацию

Приостановлено рассмотрение уголовного дела, связанного с убийством руководителя территориального следственного отдела Следственного комитета РФ в Пермском крае. Подсудимый поедет на спецоперацию. Об этом 19 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на Пермский краевой суд.

«Производство по уголовному делу 18 декабря в отношении Головина приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — уточнили в суде.

Рассмотрение уголовного дела об убийстве полковника юстиции и главы отдела СК в Перми Евгения Середкина началось в декабре.

«На скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Росгвардии, супруг бывшей жены пермского следователя Алексей Головин. Его обвинили в убийстве, совершенном с особой жестокостью», — уточняет информагентство. Мужчина признал свою вину. В суде адвокат озвучил показания Головина. Согласно им, в ночь на 10 сентября подсудимый обесточил квартиру Середкина, после чего дождался, когда полковник откроет входную дверь, и нанес ему удары топором.