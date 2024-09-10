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    Руководитель территориального следственного отдела СК убит на Урале

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    8 комментариев

    В Пермском крае найден убитым руководитель территориального следственного отдела Следственного комитета РФ в Пермском крае полковник юстиции Евгений Середкин, пишет 10 сентября 59.RU. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, расследование поручено следователям отдела особо важных дел.

    По данным ведомства, подозреваемый в убийстве был установлен и задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

    Среди возможных версий проверяется информация об убийстве на почве ревности. Место происшествия осмотрено, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

    «Ъ-Прикамье» передает, что убийство якобы не связано с работой Середкина и имеет бытовые причины. По информации издания, подозреваемым по делу проходит пенсионер войск нацгвардии — он, по предварительным данным, около полуночи зашел на лестничную площадку, где находится квартира Середкина, отключил свет, позвонил в дверь, и как только Евгений Середкин открыл ее, набросился на него с топором. «Комсомольская правда» утверждает, что подозреваемым является сожитель экс-супруги Середкина.

    В биографии Евгения Середкина далеко не одно место работы, пишет 59.RU. Несколько раз он переезжал в другие города Прикамья, но потом вновь возвращался в Пермь. Год назад возглавил Свердловский отдел СКР в Перми. По информации источника, Середкин был потомственным следователем — его мать работала в Главном следственном управлении МВД.

    Это не первое подобное происшествие в следственных органах. Три года назад в сентябре в поселке Новобродовском нашли мертвым руководителя СУ СК Пермского края Сергея Сарапульцева. Официально случившееся признали самоубийством, его вдова была уверена, что мужа убили.

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    УбийствоПермский край
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    Комментарии 8

    28206267510 Сен 2024 в 11:53
    Ну какие бабы?Бабло под ковриком лежало
    +0−0
    Майор Пронин10 Сен 2024 в 11:28
    Водка и бабы до добра не доведут.
    +4−0
    asgart10 Сен 2024 в 11:13
    порубили следака
    +3−0
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