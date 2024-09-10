Руководитель территориального следственного отдела СК убит на Урале

В Пермском крае найден убитым руководитель территориального следственного отдела Следственного комитета РФ в Пермском крае полковник юстиции Евгений Середкин, пишет 10 сентября 59.RU. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, расследование поручено следователям отдела особо важных дел.

По данным ведомства, подозреваемый в убийстве был установлен и задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.



Среди возможных версий проверяется информация об убийстве на почве ревности. Место происшествия осмотрено, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.