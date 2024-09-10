Руководитель территориального следственного отдела СК убит на Урале

В Пермском крае найден убитым руководитель территориального следственного отдела Следственного комитета РФ в Пермском крае полковник юстиции Евгений Середкин, пишет 10 сентября 59.RU. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, расследование поручено следователям отдела особо важных дел.
По данным ведомства, подозреваемый в убийстве был установлен и задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.
Среди возможных версий проверяется информация об убийстве на почве ревности. Место происшествия осмотрено, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
«Ъ-Прикамье» передает, что убийство якобы не связано с работой Середкина и имеет бытовые причины. По информации издания, подозреваемым по делу проходит пенсионер войск нацгвардии — он, по предварительным данным, около полуночи зашел на лестничную площадку, где находится квартира Середкина, отключил свет, позвонил в дверь, и как только Евгений Середкин открыл ее, набросился на него с топором. «Комсомольская правда» утверждает, что подозреваемым является сожитель экс-супруги Середкина.
В биографии Евгения Середкина далеко не одно место работы, пишет 59.RU. Несколько раз он переезжал в другие города Прикамья, но потом вновь возвращался в Пермь. Год назад возглавил Свердловский отдел СКР в Перми. По информации источника, Середкин был потомственным следователем — его мать работала в Главном следственном управлении МВД.
Это не первое подобное происшествие в следственных органах. Три года назад в сентябре в поселке Новобродовском нашли мертвым руководителя СУ СК Пермского края Сергея Сарапульцева. Официально случившееся признали самоубийством, его вдова была уверена, что мужа убили.