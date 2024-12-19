Ёлка из прошлого, вагоны с подарками и конфетти: куда идти с детьми за праздничным настроением

ледовое шоу «Лебединое озеро» Источник: предоставлено организаторами







За две недели до наступления Нового года музеи, площадки и спортивные комплексы предлагают ловить волну праздников на семейных ёлках самых разнообразных форматов. Рассказываем о самых интересных вариантах мероприятий для детей: от вечеринки с героями фильмов до бала в сверкающем дворце.

Сходить на ёлки и ускорить приход праздника

Русский музей открывает череду праздничных событий для детей уже 22 декабря. На программе «Новогодняя сказка» ребят разных возрастов ждут с 14:00, чтобы показать им музыкальное представлении «Золушка» (6+). Роли главной героини, злой мачехи и принца в спектакле исполнят актеры театра «АРТ». Ну а пока дети будут переживать за героев, взрослым предложат заглянуть на юбилейную выставку «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения».

В этот же день традицию «ёлок» для самых маленьких возрождает кинотеатр «Аврора». В 13:00 в Малом зале для гостей организуют конкурсы, мастер-классы, музыкальные паузы и хороводы с героями мультфильмов. Главным подарком для всех собравшихся станет предпремьерный показ мультфильма «Иван Царевич и Серый волк 6» (6+).

Историческим антуражем со старинными новогодними играми и изучением вещей прошлого удивят организаторы праздничной интерактивной экскурсии в Музее театрального и музыкального искусства «Сочельник в доме Самойловых» (6+). В сопровождении гувернантки 27 декабря в 11:00 дети познакомятся с главными обитателями дома, попадут на урок в театральной школе XIX века, узнают, кто такой «сценический персонаж», и попробуют изобразить его перед необычным актерским зеркалом.

«Царская ёлка» (6+) 22, 28 и 29 декабря засияет в Николаевском дворце. На парадной лестнице в блеске новогодних украшений гостей встретят веселые ростовые куклы, в залах фокусник заворожит чудесами, а мастера аквагрима помогут преобразиться и стать кем угодно: принцессой, разбойником, воительницей или фантастическим существом. Перед началом основной части дети поучаствуют в миниатюре со сказочными персонажами — Котом Базилио, Лисой Алисой, Карабасом-Барабасом, Елочкой и Бабой-Ягой, а потом перейдут в зал, где начнётся спектакль.

Источник: upsalacircus.ru







«Собрать и пересобрать» новогодние традиции не в театральном, а в цирковом контексте, оставить за порогом лишние ожидания и попробовать наслаждаться тем, что есть, предстоит гостям новогодних представлений «Упсала-цирка». В преддверии наступающего года артисты коллектива хулиганов придумали новый спектакль-заявление «Не время для оленей» (3+). Разговор «о будущем, которое уже нам открыто», начнут в велком-зоне с горячим какао для всех, а завершат конфетти. И так — каждый день с 29 по 30 декабря и со 2 по 4 января.

Не менее головокружительные прыжки в неизвестное и трюки в воздухе увидят зрители новогоднего шоу братьев Запашных «Стойкий оловянный солдатик» (0+). Основой для динамичного представления стала одноименная сказка Ханса Кристиана Андерсена. Представление развернется на сцене КСК «Арена» с 29 декабря, показы продолжатся всю неделю после Нового года — вплоть до 8 января.

Источник: Елена Бледных / предоставлено организаторами







В театре «Зазеркалье» зрителей закружат в вихре творческих заданий на «Квесте Деда Мороза» (6+). Разгадать головоломки детям и их родителям предложат еще до первого звонка, чтобы разжечь интерес и подготовить публику к запутанному сюжету «главного блюда» — спектакля. Согласно ему, Алисе из Зазеркалья — конечно, с поддержкой зрителей — предстоит пройти испытания, победить коварную Черную Королеву и спасти главный праздник года. Такие «квесты» в афише «Зазеркалья» на период с 24 по 29 декабря станут событием ежедневным. Одновременно с этим на сцене театра в предпраздничные недели показывают спектакль для малышей «Нам не страшен Новый год» (0+). Тут ребята увидят новогодние приключения трёх поросят, которым придётся договориться о том, как построить дом, идеальный для праздника и веселья.

Вдохновиться красочными шоу

ледовое шоу «Лебединое озеро» Источник: предоставлено организаторами







Традиционный для новогодних празднований «Щелкунчик» (6+) в формате красочной сказки на льду пройдёт на сцене СК «Юбилейный» уже 20 и 21 декабря. Шоу перенесет в мир Рождества с его чудесами. Главные партии в шоу исполнят фигуристы — чемпионы России, а музыку Чайковского исполнит симфонический оркестр.

С 26 декабря и до полудня 31 декабря афишу «Юбилейного» захватывает «Лебединое озеро» (6+) в постановке Татьяны Навки. В версии, отформатированной под ледовое шоу, сказка о заколдованной девушке, влюблённом принце и злом волшебнике превратилась в яркое современное представление. В Одетту перевоплотится олимпийская чемпионка в танцах на льду Виктория Синицина, принцем станет её партнёр Никита Кацалапов. Ну а чемпионка Алина Загитова превратится в Одиллию — изящного и страстного Чёрного лебедя.

Под занавес старого года к «гонке» ледовых шоу присоединяется Илья Авербух. Он готовит постановку сказки «12 месяцев» (0+) в Ледовом дворце. К публике выйдут Елизавета Туктамышева, Петр Гуменник, Николай Угожаев, олимпийские чемпионы Елена Бережная и Алексей Ягудин. За визуальную часть проекта отвечают театральный и кинохудожник Нина Кобиашвили, оформлявшая фильм «Generation П», спектакли Театра наций и Театра им. Вахтангова.

Продолжить в новом году

Часть городских площадок начнут активно работать с новогодней тематикой в длинные выходные уже после встречи 2025 года. Одна из таких — Эрмитажный театр, где 8 января в 12:00 дают детский балет в двух актах «Белоснежка и семь гномов» (3+). Создавать историю о колдунье, принцессе и ее друзьях в загадочном лесу будут звезды Санкт-Петербургского балета и воспитанники детской школы балета «Новый театр танца».

Музей-заповедник «Гатчина» в первые дни января в свою очередь устраивает целый фестиваль «Новогодняя кутерьма» (0+). С 1 до 8 января на Дворцовом плацу будет работать Рождественская ярмарка, на которой прохожих развлекут Дед Мороз со Снегурочкой, а на большом экране покажут сказочные мультфильмы. В залах дворца — «кутерьма» каждый день будет особенная: 3 января в 11:30 «для маленьких дам и кавалеров» устроят «Бал сказочных героев», а с 2 до 8 января дети поучаствуют в интерактивной программе «Танцуем и поём с Дедом Морозом», шуточном балу «Чудеса бальные!» и увидят спектакль «Ёлка» театра кукол «Бродячая собачка». На сюжет актёров вдохновила сказка Владимира Сутеева.

Наконец, в Музее железных дорог детям с 2 по 7 января предлагают отправиться «По следам волшебного вагончика» (6+) и помочь Дедушке Морозу отыскать подарки среди настоящих локомотивов, «оживающих» скульптур и старинных вагонов.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»