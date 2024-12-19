Прямая линия с Владимиром Путиным началась

В московском Гостином дворе стартовала ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В ходе данного мероприятия глава государства ответит на вопросы россиян и представителей общественности. Прием обращений ведется вплоть до окончания программы.

«Сколько бы вопросов ни пришло, они все будут обработаны с помощью искусственного интеллекта на момент выхода президента к людям. Мы будем понимать проблемы в каждом регионе, в каждом городе, будем понимать возраст тех, кто задает вопросы», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Одним из нововведений в этом году стал эффект дополнительной реальности — экранов в зале стало меньше, вместо этого зрители увидят, как «фактически в воздухе будут парить цифры статистики, которую предоставил GigaChat».