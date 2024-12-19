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Власть Прямая линия с Владимиром Путиным началась

Прямая линия с Владимиром Путиным началась

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9 комментариев

В московском Гостином дворе стартовала ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В ходе данного мероприятия глава государства ответит на вопросы россиян и представителей общественности. Прием обращений ведется вплоть до окончания программы.

«Сколько бы вопросов ни пришло, они все будут обработаны с помощью искусственного интеллекта на момент выхода президента к людям. Мы будем понимать проблемы в каждом регионе, в каждом городе, будем понимать возраст тех, кто задает вопросы», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Поступило более 2 миллионов вопросов.

Одним из нововведений в этом году стал эффект дополнительной реальности — экранов в зале стало меньше, вместо этого зрители увидят, как «фактически в воздухе будут парить цифры статистики, которую предоставил GigaChat».

Среди заметных гостей — журналистка «Осторожно, новости» Ксения Собчак, которая решила прийти в костюме Битлджуса. Она призналась, что коллеги интересуются, какой вопрос она будет задавать Путину. «Ребят, будет возможность, задам — и всё узнаете», — отвечает журналистка.

В режиме реального времени отмечаем главные события прямой линии в нашем онлайне.

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Комментарии
9
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31 минута
Фон для сегодняшней прямой линии Путина, конечно, выглядит не очень с точки зрения рапорта об успехах. Оккупированная часть территории, теракты в центре столицы, череда техногенных аварий и катастроф, идущая третий год СВО, разваливающаяся экономика и бешеная инфляция. И вот ему нужно будет на этом фоне выкручиваться и врать про небывалые успехи и победную поступь куда-то вдаль. Тяжелая же у человека работа.
ДЕД
22 минуты
,,,Поступило более 2 млн вопросов.,,, И не одного - когда в отставку?
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