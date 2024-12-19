Прямая линия с Владимиром Путиным началась

В московском Гостином дворе стартовала ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. В ходе данного мероприятия глава государства ответит на вопросы россиян и представителей общественности. Прием обращений ведется вплоть до окончания программы.
«Сколько бы вопросов ни пришло, они все будут обработаны с помощью искусственного интеллекта на момент выхода президента к людям. Мы будем понимать проблемы в каждом регионе, в каждом городе, будем понимать возраст тех, кто задает вопросы», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Поступило более 2 миллионов вопросов.
Одним из нововведений в этом году стал эффект дополнительной реальности — экранов в зале стало меньше, вместо этого зрители увидят, как «фактически в воздухе будут парить цифры статистики, которую предоставил GigaChat».
Среди заметных гостей — журналистка «Осторожно, новости» Ксения Собчак, которая решила прийти в костюме Битлджуса. Она призналась, что коллеги интересуются, какой вопрос она будет задавать Путину. «Ребят, будет возможность, задам — и всё узнаете», — отвечает журналистка.
В режиме реального времени отмечаем главные события прямой линии в нашем онлайне.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.