Прямая линия Путина пройдет с эффектом дополненной реальности

Прямая линия президента России Владимира Путина, которая пройдет 19 декабря, будет сопровождаться эффектом дополненной реальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Первого канала.

Во время мероприятия в зале будут демонстрировать данные статистики и стоп-кадры видеозвонков от россиян.

«Нововведение этого года — экранов в зале стало меньше, вместо этого зритель увидит дополненную реальность», — рассказали в эфире телеканала и добавили, что «фактически в воздухе будут парить цифры статистики, которую предоставил GigaChat».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал подробности о будущей прямой линии и сообщил, какой вопрос накануне нее больше всего интересует россиян.