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Власть Общество Прямая линия Путина пройдет с эффектом дополненной реальности

Прямая линия Путина пройдет с эффектом дополненной реальности

1 976
40 комментариев

Прямая линия президента России Владимира Путина, которая пройдет 19 декабря, будет сопровождаться эффектом дополненной реальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Первого канала.

Во время мероприятия в зале будут демонстрировать данные статистики и стоп-кадры видеозвонков от россиян.

«Нововведение этого года — экранов в зале стало меньше, вместо этого зритель увидит дополненную реальность», — рассказали в эфире телеканала и добавили, что «фактически в воздухе будут парить цифры статистики, которую предоставил GigaChat».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал подробности о будущей прямой линии и сообщил, какой вопрос накануне нее больше всего интересует россиян.

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Комментарии
40
мы ещё не начинали!
1 час
маразм крепчал шиZа косила наши ряды
Джим Хокинс
1 час
У нас вся жизнь стала дополненной реальностью. Цены и инфляция так и парят в воздухе. Только к ним начинаешь привыкать, они воспаривают в верх и исчезают в дымке, оставляя скрепы на земле...
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