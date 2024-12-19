В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии с поездами под Мурманском

Источник: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры







Состояние 10 пострадавших в результате столкновения двух поездов под Мурманской областью оценивают как тяжелое. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

Согласно последним данным, 14 человек, пострадавших в аварии, находятся в больницах Мурманской области. Состояние 10 пациентов, в том числе трех детей, оценивают как тяжелое. Число жертв остается прежним — двое человек.

Днем 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области столкнулись двухэтажный пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Петербург, и грузовой состав. По уточненным данным на утро 19 декабря, пострадал 31 человек: 26 взрослых и 5 детей. Два человека погибли: одна пассажирка скончалась по дороге в больницу, еще один пассажир умер в больнице. Рассказы пострадавших и их близких мы собрали здесь. Главное о происшествии — в этом материале.