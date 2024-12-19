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Город Пробки уменьшатся. У Московского вокзала установили камеры фиксации правонарушений

Пробки уменьшатся. У Московского вокзала установили камеры фиксации правонарушений

4 851
30 комментариев

У Московского вокзала пробок должно стать меньше. Камеры фиксации правонарушений установлены на площади Восстания для борьбы с заторами на дороге. Такая мера была принята по требованию прокуратуры Центрального района Петербурга.

На пересечении Лиговского проспекта и площади Восстания часто возникает транспортный коллапс.

«Причиной заторов является большое количество транспортных средств, которые в нарушение Правил дорожного движения на длительное время останавливаются во втором и третьем рядах Лиговского проспекта и площади Восстания», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Для решения этой проблемы у вокзала на участке, где запрещена остановка машин, установили камеры. Они смогут фиксировать нарушения ПДД, распознавая при этом тип транспортного средства и его госномер.

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Комментарии
30
Znatok78
1 час
Наконец-то, хоть что-то толковое...хотя сейчас найдутся и те, которые будут защищать второрядников, потому что "как я буду высаживать пассажиров"...
Ким0
1 час
Там бы по хорошему подземные пешеходные переходы сделать. И да, как высаживать - забирать пассажиров?
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