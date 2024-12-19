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Бизнес Бывший посол РФ в США занял должность советника главы ВТБ

Бывший посол РФ в США занял должность советника главы ВТБ

1 959
15 комментариев

Бывший посол России в США Анатолий Антонов занял пост советника президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщает пресс-служба банка.

На новой должности Анатолий Антонов будет работать над укреплением международных связей ВТБ с дружественными государствами и координировать участие банка в деятельности экспертных групп и консультационных структур, занимающихся связями со странами — участницами БРИКС.

«Его многолетний дипломатический опыт будет особенно востребован в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран Глобального Юга, проявляющих интерес к реализации различных проектов в России», — отмечают в пресс-службе.

Антонов родился в Омске. Экс-посол с 2004-го по 2011 год руководил Департаментом по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. С 2011-го по 2016 год был заместителем министра обороны РФ, а в декабре 2016-го был назначен замглавы МИД РФ. С 2017 по 2024 год был послом России в США. Антонов является доктором политических наук и кандидатом экономических наук. Владеет двумя языками: английским и бирманским.

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Комментарии
15
Граждан.ский
2 часа
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. - "Модератор" - подумал Штирлиц.
266138465
1 час
Ну теперь ВТБ пойдёт в гору........такой человечище будет давать советы Костинзадэ.......
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