Бывший посол РФ в США занял должность советника главы ВТБ

На новой должности Анатолий Антонов будет работать над укреплением международных связей ВТБ с дружественными государствами и координировать участие банка в деятельности экспертных групп и консультационных структур, занимающихся связями со странами — участницами БРИКС.

«Его многолетний дипломатический опыт будет особенно востребован в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран Глобального Юга, проявляющих интерес к реализации различных проектов в России», — отмечают в пресс-службе.

Антонов родился в Омске. Экс-посол с 2004-го по 2011 год руководил Департаментом по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. С 2011-го по 2016 год был заместителем министра обороны РФ, а в декабре 2016-го был назначен замглавы МИД РФ. С 2017 по 2024 год был послом России в США. Антонов является доктором политических наук и кандидатом экономических наук. Владеет двумя языками: английским и бирманским.