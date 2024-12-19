Предполагаемого исполнителя убийства генерала Кириллова привезли на место теракта

В столичном жилом комплексе на Рязанском проспекте оцепили двор, где произошло убийство начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Там сегодня проходят следственные действия с предполагаемым исполнителем убийства, об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«На место теракта доставлен предполагаемый исполнитель убийства для проведения следственных действий — проверки показаний на месте», — рассказал собеседник издания. Уточняется, что двор оцеплен, а обвиняемый находится под усиленной охраной.

Генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Правоохранители задержали подозреваемого — им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На видео он признался, что прибыл в столицу по заданию спецслужб Украины, приобрел самокат, через несколько месяцев получил элементы бомбы. Утром 17 декабря он приехал к дому генерала и, когда тот выходил из подъезда, «нажал кнопку». Подозреваемого нашли в деревне Черное Балашихинского района Московской области и передали следственным органам.