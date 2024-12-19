Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -12

3 м/c,

вос.

 747мм 92%
Подробнее
7 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Прямая линия с Путиным
Чем угощает Псков
Шуваловский лес под угрозой
Уголовные статьи для врачей
Тучков буян. А где парк?
Отели не могут поставить на учет гостей
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Предполагаемого исполнителя убийства генерала Кириллова привезли на место теракта

Предполагаемого исполнителя убийства генерала Кириллова привезли на место теракта

2 115
20 комментариев

В столичном жилом комплексе на Рязанском проспекте оцепили двор, где произошло убийство начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Там сегодня проходят следственные действия с предполагаемым исполнителем убийства, об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«На место теракта доставлен предполагаемый исполнитель убийства для проведения следственных действий — проверки показаний на месте», — рассказал собеседник издания. Уточняется, что двор оцеплен, а обвиняемый находится под усиленной охраной.

Генерал Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Правоохранители задержали подозреваемого — им оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения. На видео он признался, что прибыл в столицу по заданию спецслужб Украины, приобрел самокат, через несколько месяцев получил элементы бомбы. Утром 17 декабря он приехал к дому генерала и, когда тот выходил из подъезда, «нажал кнопку». Подозреваемого нашли в деревне Черное Балашихинского района Московской области и передали следственным органам.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
gatsby55
1 час
Наконец-то он там побывал.
В_Ф
1 час
Как он ухитрился всё это один сделать? Спецназовец видимо. Но вот уйти грамотно совсем не получилось. Не спецназовец видимо.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Новости компаний
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18