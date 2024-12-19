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Происшествия На Невском проспекте сосулька ударила петербуржца по темени

На Невском проспекте сосулька ударила петербуржца по темени

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9 комментариев

Очередной жертвой сосулек в Петербурге стал 43-летний житель города. Наледь настигла его у дома 55 по Невскому проспекту. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 декабря.

Инцидент произошел накануне вечером. Скорую помощь вызвали от соседнего здания, в котором расположен отель Corinthia. В итоге мужчину увезли в больницу.

Врачи медицинского учреждения, куда доставили больного, диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану теменной области. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. После обследования его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее «Фонтанка» сообщала об 11-летней девочке, на которую упала сосулька в Кировском районе Петербурга. Однако чиновники эту информацию опровергли и заявили, что крыша была чистой.

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Комментарии
9
Заливщик голосовых планок
1 час
Зато мы делаем Орешник(ТМ)! И перекрыли Енисей!
Граждан.ский
22 минуты
Лазеров не хватает. Комсомолка сейчас на мусорном фронте. 100 ярдов на мусор взяли - результата нет и кто взял не известно.
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