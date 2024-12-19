На Невском проспекте сосулька ударила петербуржца по темени

Очередной жертвой сосулек в Петербурге стал 43-летний житель города. Наледь настигла его у дома 55 по Невскому проспекту. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 декабря.

Инцидент произошел накануне вечером. Скорую помощь вызвали от соседнего здания, в котором расположен отель Corinthia. В итоге мужчину увезли в больницу.

Врачи медицинского учреждения, куда доставили больного, диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану теменной области. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. После обследования его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.