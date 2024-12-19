На Невском проспекте сосулька ударила петербуржца по темени

Очередной жертвой сосулек в Петербурге стал 43-летний житель города. Наледь настигла его у дома 55 по Невскому проспекту. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 декабря.
Инцидент произошел накануне вечером. Скорую помощь вызвали от соседнего здания, в котором расположен отель Corinthia. В итоге мужчину увезли в больницу.
Врачи медицинского учреждения, куда доставили больного, диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану теменной области. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. После обследования его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
Ранее «Фонтанка» сообщала об 11-летней девочке, на которую упала сосулька в Кировском районе Петербурга. Однако чиновники эту информацию опровергли и заявили, что крыша была чистой.
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