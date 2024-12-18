В столкновении «Чижика» с грузовиком пострадал водитель трамвая. Полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку по факту столкновения трамвая «Чижик» с грузовиком JAC в Красногвардейском районе. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла около 17:20 на пересечении Беломорской улицы с Рябовским шоссе. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что грузовик при повороте направо на Беломорскую улицу не уступил дорогу трамваю № 64, ехавшему в сторону Ковалевской улицы. В результате на путях произошло столкновение.

Изначально «Фонтанка» сообщала, что инцидент обошелся без пострадавших, однако в МВД уточнили, что одному человеку медицинская помощь все же потребовалась. Вагоновожатый трамвая порезал руки посыпавшимся стеклом. Ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался.