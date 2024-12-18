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Происшествия «Чижик» влетел в грузовик на Рябовском шоссе. Движение трамваев остановлено

«Чижик» влетел в грузовик на Рябовском шоссе. Движение трамваев остановлено

2 613
10 комментариев

Трамвай «Чижик», следовавший по маршруту № 64, врезался в грузовик на пересечении Рябовского шоссе и Ковалевской улицы, сообщают вечером 18 декабря очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Источник:

По словам очевидцев, столкновение произошло около 17:20 по вине водителя КамАЗа, который не уступил дорогу общественному транспорту и понадеялся, что проскочит перед ним. Из-за аварии трамваи встали. Участок Ковалевской улицы вблизи места ДТП «побагровел» на «Яндекс. Картах».

По данным «Фонтанки», в инциденте никто не пострадал.

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Комментарии
10
sysh
1 час
понадеялся, что проскочит перед ним Но хрен вам!Трамвай с ИИ.У него хрен проскочишь.
Илья_Саныч
1 час
Жалко чижика. Запчастей штадлер уже не отсыпет
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