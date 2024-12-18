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Политика «У нас нет консенсуса»: в Белом доме предоставили Трампу решать вопрос о вступлении Украины в НАТО

«У нас нет консенсуса»: в Белом доме предоставили Трампу решать вопрос о вступлении Украины в НАТО

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2 комментария

Старший директор по Европе в Совете национальной безопасности администрации Байдена Майкл Карпентер заявил в среду, 18 декабря, во время панельной дискуссии, что вопрос о вступлении Украины в НАТО предстоит решать новой администрации Трампа.

У Киева нет никаких шансов на вступление в НАТО в течение оставшегося президентского срока Джо Байдена, отметил Карпентер и добавил, что среди стран — участниц Североатлантического альянса отсутствует единодушие по поводу целесообразности приглашения украинской стороны.

Новая команда избранного президента должна будет разобраться в вопросе членства Украины в НАТО с учетом возможных переговоров по урегулированию конфликта, которые могут состояться в 2025 году, поскольку для вступления Украины в блок необходимо прекращение боевых действий и политическая воля стран НАТО.

В настоящее же время, по словам представителя Белого дома, у них нет консенсуса и приглашение невозможно. Для приглашения Украины, которое, по сути, всего лишь один шаг во всем процессе, требуется согласие всех 32 стран-участниц.

Ранее стало известно, что НАТО взяло на себя координацию западной военной помощи Украине от Соединенных Штатов, чтобы защитить механизмы поддержки Киева от скептика НАТО — избранного президента США Дональда Трампа.

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Майкл Карпентер Белый дом Дональд Трамп Украина НАТО
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Комментарии
2
Игорь Протасов
13 минут
Это, несомненно, ускорит окончание жабогадюкинга...
468842578
1 час
кидают каклей
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