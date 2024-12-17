Reuters: НАТО взяло на себя координацию военной помощи Киеву вместо США

НАТО взяло на себя координацию западной военной помощи Украине от Соединенных Штатов. Об этом 17 декабря сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Эта инициатива дает НАТО возможность играть более непосредственную роль в российско-украинском конфликте, при этом не допуская задействования собственных сил. Впрочем, дипломаты признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США при Трампе могут вовсе сократить поддержку Украины и, поскольку они являются доминирующей державой альянса и поставляют бóльшую часть вооружений Киеву, нанести таким образом серьезный удар.