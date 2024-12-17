Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-11°

ясная погода, без осадков

ощущается как -15

2 м/c,

сев.

 748мм 84%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,00
EUR 108,34
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Трагедия Анны Седоковой
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Reuters: НАТО взяло на себя координацию военной помощи Киеву вместо США

Reuters: НАТО взяло на себя координацию военной помощи Киеву вместо США

759
5 комментариев

НАТО взяло на себя координацию западной военной помощи Украине от Соединенных Штатов. Об этом 17 декабря сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, этот шаг рассматривается как попытка защитить механизмы поддержки Киева от скептика НАТО — избранного президента США Дональда Трампа.

Эта инициатива дает НАТО возможность играть более непосредственную роль в российско-украинском конфликте, при этом не допуская задействования собственных сил. Впрочем, дипломаты признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США при Трампе могут вовсе сократить поддержку Украины и, поскольку они являются доминирующей державой альянса и поставляют бóльшую часть вооружений Киеву, нанести таким образом серьезный удар.

Трамп давно критиковал масштабы финансовой и военной помощи США Украине, поэтому уходящая администрация в Вашингтоне изо всех сил старается поставить Киеву как можно больше оружия.

Ранее Трамп предложил разместить войска Европейского союза (ЕС) на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Американские военные вовлечены не будут.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
НАТО Украина Военная помощь США Дональд Трамп
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
11 минут
рухнет запад под орешником, миллионы смертей будут ! а все из-за 2014 года гос.переворота)
FedorGr
29 минут
Не всё может Трамп.. хотя конечно финансы нужны всегда.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Новости компаний
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
ТОП 5
Новости компаний
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
«БСПБ. Премиум» подводит итоги участия в культурной жизни города в 2024 году
17 декабря, 15:20
Социалка опережает и выигрывает
17 декабря, 15:15
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33