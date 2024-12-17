Reuters: НАТО взяло на себя координацию военной помощи Киеву вместо США

НАТО взяло на себя координацию западной военной помощи Украине от Соединенных Штатов. Об этом 17 декабря сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, этот шаг рассматривается как попытка защитить механизмы поддержки Киева от скептика НАТО — избранного президента США Дональда Трампа.
Эта инициатива дает НАТО возможность играть более непосредственную роль в российско-украинском конфликте, при этом не допуская задействования собственных сил. Впрочем, дипломаты признают, что передача полномочий НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США при Трампе могут вовсе сократить поддержку Украины и, поскольку они являются доминирующей державой альянса и поставляют бóльшую часть вооружений Киеву, нанести таким образом серьезный удар.
Трамп давно критиковал масштабы финансовой и военной помощи США Украине, поэтому уходящая администрация в Вашингтоне изо всех сил старается поставить Киеву как можно больше оружия.
Ранее Трамп предложил разместить войска Европейского союза (ЕС) на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Американские военные вовлечены не будут.
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