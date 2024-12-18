Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-14°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

штиль.

 760мм 90%
Подробнее
7 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Крушение поезда Мурманск — Санкт-Петербург
Чем угощает Псков
Тучков буян. А где парк?
Мазута все больше
Отели не могут поставить на учет гостей
Студенты на чистке снега
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Застрявшие в космосе астронавты останутся там почти на год

Застрявшие в космосе астронавты останутся там почти на год

3 533
17 комментариев

Полет в космос на восемь дней постепенно превращается почти в годовую миссию — НАСА снова отложило возвращение на Землю двух своих астронавтов, застрявших на МКС после поломки корабля Starliner, сообщает 18 декабря BBC.

Как сообщили журналистам в космическом агентстве, астронавтам Бутчу Уилмору и Суни Уильямс придется подождать еще дольше, прежде чем вернуться домой. Первоначально они стартовали в июне и должны были прилететь на Землю всего через неделю. Однако их пребывание продлили до февраля 2025 года из-за технических проблем с экспериментальным космическим кораблем Starliner, разработанным Boeing. Теперь их возвращение откладывается до конца марта или, возможно, до апреля 2025 года.

В НАСА заверили, что задержка не представляет угрозы для астронавтов.

«Два грузовых корабля прибыли на Международную космическую станцию недавно, и она полностью обеспечена всем необходимым для жизнедеятельности экипажа, включая еду, воду, одежду и кислород. Кроме того, на борту грузовых кораблей находились „специальные предметы“ для празднования праздников на орбитальной платформе», — обнадежили в агентстве.

Для возвращения Уилмора и Уильямс сначала необходимо отправить на станцию новый экипаж. Однако частная компания SpaceX Илона Маска задержала подготовку новой капсулы Dragon для этой миссии. Теперь запуск запланирован не ранее конца марта. Подробнее о начале истории застрявших «Фонтанка» рассказывала здесь.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY13
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
1 час
А сколько было бы комментов, если б застряли наши?
Ivanov_I_I
1 час
так вот полетишь на мкс на недельку, а в итоге и пенсию там встретишь.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18