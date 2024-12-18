Застрявшие в космосе астронавты останутся там почти на год

Полет в космос на восемь дней постепенно превращается почти в годовую миссию — НАСА снова отложило возвращение на Землю двух своих астронавтов, застрявших на МКС после поломки корабля Starliner, сообщает 18 декабря BBC.

Как сообщили журналистам в космическом агентстве, астронавтам Бутчу Уилмору и Суни Уильямс придется подождать еще дольше, прежде чем вернуться домой. Первоначально они стартовали в июне и должны были прилететь на Землю всего через неделю. Однако их пребывание продлили до февраля 2025 года из-за технических проблем с экспериментальным космическим кораблем Starliner, разработанным Boeing. Теперь их возвращение откладывается до конца марта или, возможно, до апреля 2025 года.

В НАСА заверили, что задержка не представляет угрозы для астронавтов.

«Два грузовых корабля прибыли на Международную космическую станцию недавно, и она полностью обеспечена всем необходимым для жизнедеятельности экипажа, включая еду, воду, одежду и кислород. Кроме того, на борту грузовых кораблей находились „специальные предметы“ для празднования праздников на орбитальной платформе», — обнадежили в агентстве.

Для возвращения Уилмора и Уильямс сначала необходимо отправить на станцию новый экипаж. Однако частная компания SpaceX Илона Маска задержала подготовку новой капсулы Dragon для этой миссии. Теперь запуск запланирован не ранее конца марта. Подробнее о начале истории застрявших «Фонтанка» рассказывала здесь.